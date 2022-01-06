Eyüpsultan’da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, yolcuların beklediği durağa daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1’i kadın 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıyor.
Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa dalmış, çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 1’i kadın 2 kişi yaralanırken, otobüsün altında ayağı sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün durağa çarptıktan sonra vatandaşların yardıma koştuğu ve panik anları yer alıyor.