Eyüpsultan’da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan’da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.