Eyüpsultan’da iş adamı eşi ile telefonda konuşurken öldürüldü

Eyüpsultan’da iş adamı Serdar Karakoç (39), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet zanlısının, Karakoç’un bürosuna girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının telefonda eşiyle konuşurken öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çırçır Mahallesi’nde 6 Ocak 2022 tarihinde yaşandı. İnşaat-emlak bürosu işleten Serdar Karakoç, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, saldırıdan hemen önce bir kişinin içeri girdiğini ve cinayeti işledikten sonra hızlıca kaçtığını belirledi. Zanlının eşkalini belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı.

Eşiyle telefonda konuşurken öldürülmüş

Polise ifade veren Serdar Karakoç’un eşi G.K. saat 22.00 sıralarında eşiyle telefonda konuştuğunu, birden kavga sesleri geldiğini ve telefonun kapandığını söyledi.

Çalışmaların devamında polis ekipleri, saldırganın Batuhan D. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Batuhan D. ile birlikte azmettirici olabileceği düşünülen M.T.D. ve Ş.D. isimli kadınları gözaltına aldı.

İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Batuhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T.D. ve Ş.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.