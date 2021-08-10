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Eyüpsultan’da iş yerindeki tüp patlaması kamerada

Eyüpsultan’da metal döküm işlemi yapan iş yerindeki tüp patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da iş yerindeki tüp patlaması kamerada
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Eyüpsultan’da metal döküm işlemi yapan iş yerindeki tüp patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesi Topçular İş Merkezi’ndeki bulunan metal döküm işi yapan iş yerinde saat 17.30 sıralarında tüp patlaması meydana gelmiş ve olayda 4’ü ağır toplam 5 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangını söndürürken, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı. Metal döküm işi yapan iş yerindeki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde şiddetli bir patlama yaşandığı ve sonrasında iş merkezindeki hareketlilik yer alıyor.
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