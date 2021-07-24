Eyüpsultan’da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı

Eyüpsultan’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir dükkana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İş yeri sahibi 2 dakika farkla kurtulduKazanın yaşandığı iş yeri sahibinin, kazadan 2 dakika önce dükkana gelerek ekmek aldığı öğrenildi. Sonrasında ise sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkanın içine daldı. İş yeri sahibi faciadan kıl payı kurtuldu. Kaza anında olay yerinde bulunan Mehmet Balcı, “Olaydan iki dakika sonra olay yerine geldik. İçeride vatandaşı görünce kimse müdahale etmedi. Ambulans geldi onlar da müdahale etmedi. İtfaiyeyi bekledik. İtfaiye geldikten sonra çıkarttılar. Kaza yapan kişi içeriden yürüyerek çıktı. Sürücü aşırı alkollüydü. Aşağıdan çöp kutularına vura vura geldi dükkana girdi. Dükkanın sahibi iki dakika önce oradan ayrılıyor. Sonra kaza oluyor” dedi.