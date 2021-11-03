Eyüpsultan’da korkutan kömürlük yangını

Eyüpsultan’da 4 katlı bir binanın bodrum katındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yoğun dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi kurtarılırken, bodrumda bulunan mutfak tüplerinin patlamamış olması olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle üst katları yoğun duman kaplarken, duman nedeniyle bina içerisinde mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında 2 adet mutfak tüpü dışarı çıkarıldı. Mutfak tüplerinin patlamamış olmaması olası bir faciayı önlerden, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle bodrum katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.