banner4352

Eyüpsultan’da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı

banner4243

Eyüpsultan’da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan’da kuzenlerini öldüren şüpheli tutuklandı
banner3909

Eyüpsultan’da kavga ettiği kuzenlerini silahla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş Cahit ve Cevdet Mumcu ile kuzenleri Ali M. arasında kavga çıkmış, Ali M. belinden çıkardığı silahla kuzenlerini vurmuştu. Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler hayatını kaybederken, Ali M. teslim olmuştu. Şüpheli, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ali M., öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3552

banner4321

banner3841