Eyüpsultan’da ormanlık alanda yangın

Eyüpsultan Göktürk’te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Eyüpsultan’da ormanlık alanda yangın
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Eyüpsultan Göktürk’te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk’te ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve havadan müdahale için helikopter sevk edildi. Polis ekipleri orman ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ormandaki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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