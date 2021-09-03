Eyüpsultan’da otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu: 1 ölü

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araç kullanılamaz hale geldi.
Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.