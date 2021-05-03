Eyüpsultan’da sürücü kursunda korkutan yangın

Eyüpsultan’da bulunan iki katlı iş yerindeki sürücü kursunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, vatandaşlar tam kapanmayı unutarak yangını izledi.
Yangını fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan bir vatandaş, “Şu anda faaliyette olmayan bir yer. Aynı zamanda kimseler yoktu. Biz camdan çıkan dumanları görerek hemen yangın çıkış merdivenden yukarı çıkarak söndürmek istedim. Fakat bizim müdahale edecek bir durumumuz yoktu. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ve orada ehliyet sürücü kursunun sahiplerine telefon açtık. Sağ olsunlar itfaiye geldi, gereken müdahaleyi yaptılar. Şu anda yangının çıkış sebebi belli değil. Yangından önce faaliyete girmemişlerdi. Sadece kurulum gerçekleştirilmişti” şeklinde konuştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.