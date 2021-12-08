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Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu: 900 bin extacy hap ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Eyüpsultan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 900 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu: 900 bin extacy hap ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Eyüpsultan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 900 bin adet extacy hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan’da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Bir işyeri, ev ve uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı değerlendirilen depoyu fiziki takibe alan ekipler 2 Aralık günü operasyon için düğmeye bastı. 3 adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda 900 bin adet extacy hap, 5 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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