Eyüp’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Eyüp’te 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında alev alev yandı. Yangın çevredeki binalara da sirayet etti. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, drone ile görüntülendi.
Yangının başladığı binada ikamet eden Volkan Zere “ Sabah 08.00 de tadilat için geldiler. Ben işe gidiyordum. Öğlen hanım aradı. Çatı yanıyor gel dedi. Kendisi rahatsız, kanser hastası. Hemen onu dışarı çıkardım bende. Yangın da şu an söndürülüyor” dedi.Yangında can kaybı bulunmazken yangının çıktığı ve sirayet ettiği 4 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.