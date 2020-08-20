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Eyüp’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

EYÜP’TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN POLİS KAÇAN SİLAHLI GRUBU YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. OLAY, GECE SAAT 04:30 SIRALARINDA EYÜP SİLAHTARAĞA PARKI’NDA YAŞANDI. İDDİAYA GÖRE, İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ÇIKAN TARTIŞMA YAŞANDI. TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİYLE TARAFLARDAN İSMİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS ÜZERİNDE BULUNAN SİLAHI ATEŞLEYEREK GÖRKEM C'Yİ BACAĞINDAN YARALADI. YARALI ŞAHSIN ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERİRKEN SİLAHLI GRUP OLAY YERİNDEN KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN AMBULANS YARALIYI İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRIRKEN POLİS KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Eyüp’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Eyüp’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis kaçan silahlı grubu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 04:30 sıralarında Eyüp Silahtarağa Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan ismi belirsiz bir şahıs üzerinde bulunan silahı ateşleyerek Görkem C’yi bacağından yaraladı. Yaralı şahsın arkadaşları polise haber verirken silahlı grup olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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