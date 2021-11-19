banner4556

Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı

banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda kolunu bantlama makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Fabrika işçisi kolunu makineye kaptırdı
banner3909
banner4558

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda kolunu bantlama makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrika içinde ürün bantlama işlemi yapan işçi Yılmaz A.(39), sol kolunu bantlama makinesine kaptırdı. Olay sırasında makine durdu. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının kolunda kesi ve ezikler oluştuğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü...
50 metre sürüklenen araç hurdaya döndü, sürücüsü...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4349

banner3841