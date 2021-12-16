Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin davada mütalaa

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin izinsiz fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Özçağdaş’ın, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde izinsiz fotoğrafını çektiği gerekçesiyle “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaada 5 yıla kadar hapis talebi

Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, yargılama sonucunda yapılan keşif, bilirkişi raporları, sanık beyanları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanık Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 sıralarında Fahrettin Altun’a ait bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini kaydetti. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü Canan Kaftancıoğlu’na atarak ifşa ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanık Özçağdaş’ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bunun üzerine söz alan Fahrettin Altun’un avukatı, “Mütalaaya katılıyoruz. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir” dedi. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Suat Özçağdaş suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı ve esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evininin fotoğrafını cep telefonu ile çektiği anlatıldı. İddianamede, Özçağdaş’ın kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Suat Özçağdaş’ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava sürüyor.