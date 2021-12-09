banner4556

Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti

banner4336

Bursa’da minibüs sürücüsü seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izlemesi ’pes’ dedirtti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fanatik minibüs sürücüsü pes dedirtti
banner3909
banner4558

Bursa’da minibüs sürücüsü seyir halindeyken göstergeye sabitlediği telefondan maç izlemesi ’pes’ dedirtti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş-Kent meydanı minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu sırada göstergeye sabitlediği telefonda maç izleyerek minibüste bulunan yolcuların canını tehlikeye attı. Bu anları minibüste bulunan yolcu sürücü fark etmeden çekti.

Bu anlar her kesimden tepki toplarken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emlak devi Elfi 8 yaşında
Emlak devi Elfi 8 yaşında
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4349

banner3841