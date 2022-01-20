Fare gibi apartman boşluğunda gezen hırsız, bir saat içinde üç daireye girdi

Büyükçekmece’de hırsızlar bir siteyi mesken tuttu. Daha önce de aynı siteden motosiklet çalan şahıslar, bu sefer de tuvalette bulunan havalandırma boşluklarından evlere girdi. Musluk bataryalarını çalıp ortalığı dağıtan hırsız ise yaklaşık bir saatlik sürede üç daireye girerken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahiplerinin olmamasını fırsat bilen bir hırsız, yaklaşık bir saat içerisinde üç eve girdi. İlk olarak giriş kattaki eve balkondan giren şahıs, kısa sürede daireden çıktı. Daha sonrasında apartman duvarının üzerine tırmanan hırsız, 2’inci katta bulunan dairenin havalandırma boşluğundan başka bir eve girdi. Plastik korumayı kırarak içeriye giren hırsız, ilk olarak tuvalette bulunan musluk bataryalarını çaldı. Sonrasında ev içerisinde değerli eşya arayan şahıs, gözüne kestirdiği eşyaları daire sahibinin çantasına doldurdu. Son olarak ise yine giriş katta bulunan bir daireye, 2. kattaki dairenin apartman boşluğundan giren hırsız, oradaki musluk bataryalarını da çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayın farkına varan ev sahipleri ise hemen durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerin ardından kısa sürede hırsızı yakaladı.

“Bize paraya ihtiyacım var dese cebine harçlık verirdik”

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan ev sahibi Şahin Yesayan, "Daha önce de bizim iki adet motorumuz çalınmıştı. Şimdi de evimize girerek hırsızlık yapmışlar. Tanıdığımız bir genç bana ‘bugün evinizde birini gördüm ama sen zannettim’ dedi. Ben de buraya geldiğimde evin altının üstüne geldiğini gördüm. Karışıklık çok olduğu için ne aldığını bilmiyorum ancak muhtemelen para aramıştır. Havalandırmadan girmiş ve arka kapıdan çıkmış. Bu evlere giren hırsız açım dese burada herkes ona yemek verir, cebine harçlık verir. Ama bunlar hırsızlık yapıyor. Bizim motosikletlerimiz çalınıyor, evlerimize giriliyor. Burada olmaması gereken şeyler yaşanıyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.