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Farsız, camsız, bir o kadar da gamsız

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Bursa’da farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürdü.

Farsız, camsız, bir o kadar da gamsız
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Bursa’da farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler merkez Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde kaydedildi.

Camları ile ön ve arka lambaları olmayan bir otomobille Akpınar Caddesi’nde gezen sürücüyü gören vatandaşlar şaşkına döndü. Tehlike saçan plakasız otomobili takibe alan bir başka sürücü o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Otomobilin bozuk olan bagaj kapağı da zaman zaman açıldı.

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Restore edildiği tahmin edilen eski model otomobil bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

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