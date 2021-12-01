Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.