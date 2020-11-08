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Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada yangın çıktı. Yangından yükselen alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada yangın çıktı. Yangından yükselen alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada yangın çıktı. Yangından yükselen alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih Süleymaniye’de metruk bir binada yangın çıktı. Yangından yükselen alevler ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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