Fatih Unkapanı’nda çöken metruk binadaki çalışmalar sona erdi

Fatih Unkapanı’nda saat 23.00’da çöken 3 katlı binadaki arama çalışmaları sona erdi. Yapılan arama çalışmalarında her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.
Büyük bir gürültü ile çöken binayı gören çevredeki sakinler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, içeride bulunan bir kişiyi çıkardı. Bunun üzerine sokağa AFAD ekipleri ve arama çalışmalarında yer almak için hassas burunlu köpeklerde getirildi.
Çalışmalar sona erdiAFAD ve itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmasında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Çalışmalar bir süre daha devam ettikten sonra sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.