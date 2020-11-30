Fatih’te aracı duvar altında kalan vatandaş: “Dünya çöküyor sandım”

Fatih’te, henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı metruk binanın yan cephesi çöktü. Çöken duvar sokakta park halindeki aracın üzerine düşerken, kimsenin o anda olmaması faciayı önledi. Araç sahibi Yaşar Aysal, “Birden çöktü, ben hiçbir şey anlamadım. Dünya çöküyor sandım" açıklamasında bulundu.
Daha sonra olay yerine belediye ekipleri sevk edilirken, sokağa çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
“Dünya çöküyor sandım”Ne olduğunu anlamadığını belirten araç sahibi Yaşar Aysal, “Birden çöktü, ben hiçbir şey anlamadım. Dünya çöküyor sandım. Komple benim arabayı götürdü, yanaşmak için geçiyordum, birden çöktü bu hale geldi. Yaralı yok şükürler olsun” diye konuştu.