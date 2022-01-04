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Fatih’te çalışma sırasında patlayan borudan sular fışkırdı

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Fatih Aksaray’da hemzemin geçitte patlayan borudan fışkıran su etrafı göle çevirdi. Çalışma esnasında iş makinesinin boruyu delmesiyle yükseğe çıkan su nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Fatih’te çalışma sırasında patlayan borudan sular fışkırdı
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Fatih Aksaray’da hemzemin geçitte patlayan borudan fışkıran su etrafı göle çevirdi. Çalışma esnasında iş makinesinin boruyu delmesiyle yükseğe çıkan su nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

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Olay gece yarısı Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden elektrik hattında çalışan iş makinesi su borusunu patlattı.

Borunun patlaması ile birlikte yüzlerce litre havaya yükselmeye başladı. Bunun borudan fışkıran su caddenin tamamını sararak etrafı göle çevirdi. Cadde belirli bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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