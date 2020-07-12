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Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

FATİH’TE ÇIKMAZ SOKAKTA BULUNAN BAHÇEDE İKİ ERKEK ŞAHIS SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU. BACAKLARINDAN YARALANAN İKİ ERKEK ŞAHIS AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI. POLİS EKİPLERİNİN OLAYLA İLGİLİ İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR.

Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

Fatih’te çıkmaz sokakta bulunan bahçede iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu. Bacaklarından yaralanan iki erkek şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Saat 01.00’da Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazındaki bir boş bahçede yaralı iki kişinin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen’nin silahla bacaklarından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovan bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğu yönünde çalışma başlattı.

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