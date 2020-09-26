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Fatih’te genç kızın sır ölümü

İSTANBUL (İHA) - FATİH'TE GENÇ BİR KIZ APARTMAN MERDİVENLERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU. ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇEN OLAYDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Fatih’te genç kızın sır ölümü

Fatih’te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S (20) adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşular tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

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