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Fatih’te genel asayiş uygulaması yapıldı

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Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde şüpheli kişilerin GBT’sine bakıldı.

Fatih’te genel asayiş uygulaması yapıldı
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Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mekanlara ve şüpheli kişilere yönelik genel asayiş uygulama gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde şüpheli kişilerin GBT’sine bakıldı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan kahvehanelere, eğlence mekanlarına ve ganyan bayilerine yönelik eş zamanlı olarak denetim yaptı. Saat 21.00’de başlayan genel asayiş uygulaması kapsamında mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Vatandaşların kimliklerini toplayan ekipler Genel Bilgi Taramasına da (GBT) baktı.

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