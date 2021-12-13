Fatih’te iki katlı gecekondu alev alev yandı

Fatih Yedikule’de iki katlı gecekondu, çıkan yangında alev alev yandı. Gecekondu kullanılmaz hale gelirken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Samancıodaları Sokak’ta bulunan iki katlı bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı gecekondudan yükselen alevleri gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Gecekondunun kimse tarafından kullanılmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.