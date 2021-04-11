Fatih’te ilginç kaza

Fatih’te bir araç kontrolden çıkarak refüjün üzerine çıktı. Kısıtlama gününde meydana gelen ilginç kaza görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, Vatan Caddesi’nin başında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 LD 4910 plakalı Hyundai i30 marka araç, yan yola girmek isterken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yol üzerinde bulunan refüjün üzerine çıktı. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişiye alkolmetre ölçüm cihazı ile test yaptı. Test sonucunda kazayı yapan sürücüde ve yanındaki kişide alkol kullanımına rastlanmadı. Kazada can kaybı meydana gelmezken, araçta ufak çaplı maddi hasar oluştu. Cadde üzerindeki ilginç kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapılan işlemlerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, “Geçmiş olsun diliyorum. Kendisi böyle bir kaza yapmış oldu. Allah kimseye yaşatmasın. Dikkat etmek lazım. Kendisine sağlık diliyorum. Manzara ilgimi çekti birdenbire. Refüjün üzerine çıkması insan eliyle kaldırıp üzerine koysa o kadar denk gelebilir. Büyük bir başarı diyorum kendisi için ama geçmiş olsun. Kazadır neticede” dedi.