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Fatih’te kaçak göçmenlerin saklandığı "Şok evlerine" operasyon: 73 kişi yakalandı

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Uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul’un Fatih ilçesindeki “Şok evlerine” düzenlenen operasyonlarda, 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Fatih’te kaçak göçmenlerin saklandığı "Şok evlerine" operasyon: 73 kişi yakalandı
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Uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul’un Fatih ilçesindeki “Şok evlerine” düzenlenen operasyonlarda, 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçak göçmenlere ve insan ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve Türkiye’den Avrupa ülkelerine gitmek için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda Fatih’te “Şok evi” diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 7 adres tespit edildi. Kaçak göçmenler için “Avrupa ülkelerine gitmeden önceki son durak” kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu evlere dün baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

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Yakalanan düzensiz göçmenler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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