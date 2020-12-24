Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Fatih’te bir binada elektrik sobasından yangın çıkarken, tüm katlara yayılan duman nedeniyle binada adeta can pazarı yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalan 8’i çocuk 22 kişi de kurtarıldı.
İtfaiye mahsur kalanları kurtardıOlay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında dumanların tüm binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8’i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulansta oksijen verildi. Vatandaşları sokağa döken yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası sokakta bulunan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda itfaiye aracından uyarı anonsu yapıldı.