Fatih’te korkutan yangın: Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Fatih’te dört katlı bir binada yangın çıkarken, mahallede büyük panik yaşandı.
“Siyah dumanların yükseldiğini gördüm”
Yangını görüp itfaiyeyi aradığını söyleyen Erkay Bilgiç, “Sokaktan geçerken hem çatıdan hem de apartmanın giriş kapısından siyah dumanların yükseldiğini gördüm. Etrafta kablo yanığı gibi bir koku da vardı bu yüzden itfaiyeyi aradım. Daha sonra tekrar aradım çünkü binanın en üst katında bir kadın ve çocuğu gördüm. Belki dumandan etkilenirler diye aşağı ininde diyemedim. Daha sonra itfaiye de kısa süre içerisinde geldi zaten” dedi.Dört katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahalleliye büyük panik yaşatan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.