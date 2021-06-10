Fatih’te otelde korkutan yangın

banner4243

Fatih’te bir otelin saunasında yangın çıktı. Üst katta bulunan bir kadın cama çıkarak yardım isterken, içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih’te otelde korkutan yangın
banner3909

Fatih’te bir otelin saunasında yangın çıktı. Üst katta bulunan bir kadın cama çıkarak yardım isterken, içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Laleli’de bulunan 5 katlı bir otelin saunasında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede oteli kaplarken otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan bir kadın cama çıkarak yardım istedi. Yan binada bulunan bir kişi, tabelayı kırarak yardım isteyen kadını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalanlar da itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Geri dönüşümde 10 bin TL’lik ihracat ürünleri...
Geri dönüşümde 10 bin TL’lik ihracat ürünleri...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841