Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş’taki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin alt kısmında yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparktaki zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye erleri tarafından yılan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak, otomobil sahibine teslim edildi.
Fatih’te otomobile giren yılan itfaiyeyi alarma geçirdi
FATİH'TE BİR ARACIN ALT KISMINA GİREN YILAN, İTFAİYE İSTASYONUNDA EKİPLER TARAFINDAN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARTILDI.
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