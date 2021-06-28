Fatih’te oyuncak deposunda yangın

Fatih Tahtakale’de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı. 3 binaya sıçrayan yangın itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının boyutu ve itfaiye ekibinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Tahtakale Karakol Sokak’ta 3 katlı bir binanın 2. katında bulunan bir oyuncak deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oyuncak deposunu sararken, yangın 3 binaya sıçradı. Depodan yükselen duman şehrin bir çok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ardından depoda soğutma işlemi yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangını boyutu ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Belediye Başkanı Turan açıklama yaptı

Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, "Tahtakale eski bir yerleşim birimi. İstanbul itfaiyemiz çok kısa bir sürede buraya ulaştı. İtfaiyece arkadaşlarımız fedakarca çalışma yaptı. Yangın 3 binaya sıçradı. Ahşap katlar da var. Çökme riski de olabilir. İtfaiye ekiplerimiz dikkatli bir şekilde çalışma yapıyor. Esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Bölge eski bir yerleşim. Havai fişek yok. Üst katlar depo olarak kullanılan yerler. Sokaklar dar olmasına rağmen itfaiye ekiplerimiz dikkatli bir çalışma yaptı. Bir dükkanda çıkmış. Yandaki binaya da sıçramış. Eski binalar olduğu için soğutma çalışması zahmetli oldu" dedi.