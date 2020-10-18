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Fatih’te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı

ŞAHISLARIN ÜSTLERİNDE VE ARAÇTAN ATILAN POŞETTE YAPILAN ARAMALARDA BİN 730 TL İLE 1 KİLO 575 GRAM ECSTACY, 34.45 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Fatih’te polisten kaçan şüpheliler 1 kilodan fazla uyuşturucu ile yakalandı

Fatih’te polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Fatih’te polis ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobildekiler, dışarıya bir poşet atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araçta bulunan Mehmet Y. ile Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde ve araçtan atılan poşette yapılan aramalarda bin 730 TL ile 1 kilo 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Y. ile Savaş B. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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