Fatih’te rehine krizi

Fatih’te evdeki iki çocuğunu rehin alan alkollü şahıs, sağa sola küfürler savurup tüfek ve tabanca ile pencereden havaya ateş açtı. Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.
“Cinnet geçirdi büyük ihtimalle, çok iyi bir çocuktu”
Olaya tanık olan Doğukan Doğu, “Adam önce camdan aşağıya doğru sıkmaya başladı. Polisler hemen geldi. Barikat kurdular, kimse geçemedi buradan. Güvenlik sağlandıktan sonra müdahale timi geldi. Bir buçuk saat sonra şüpheli yakalandı. İçmiş diyorlar” dedi.Olayı gören başka bir vatandaş ise, “Ümit ismi, efendi bir çocuk. Neden böyle bir şeye kalkıştı bilmiyorum. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle. Polisler oto yıkamadan girdiler. Kolay kolay teslim olacak gibi görünmüyordu. Oto yıkamadan girip arkadan çıkıp öyle yakaladılar zannedersem. Çok ateş etti, herkese ateş etti. Çok bağırıyordu. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle, çünkü çok iyi bir çocuktu” diye konuştu.