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Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te sağlık çalışanlarına saldıran 4 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Fatih’te hastanede bir hastanın kolundaki serum iğnesini çıkaran hemşireye canının yandığı iddiasıyla saldıran 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih’te bir devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırmış, hastane çalışanlarının müdahale etmesi üzerine M.A.’nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları ise sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Hastanenin acil girişindeki camı da kıran şüpheliler, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. L.K., S.G. ve A.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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