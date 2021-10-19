Fatih’te sahilde erkek cesedi bulundu

İstanbul Fatih’te sahildeki kayalıklarda kimliği henüz belirlenmeyen 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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İstanbul Fatih’te sahildeki kayalıklarda kimliği henüz belirlenmeyen 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, Samatya Sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyen vatandaşlar, kayalıklar üzerinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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