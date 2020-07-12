Olay, dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Fatih Turgut Özal Millet Caddesi’nde surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek buldu. Bebeğin terk edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çekti. Ekipler, 10 günlük erkek bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Fatih’te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu
FATİH’TE TARİHİ SURLARIN DİBİNDE PUSETİ İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BİR BEBEK BULUNDU. POLİS, BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRDI.
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