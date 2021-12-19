Fatih’te yalnız yaşayan madde bağımlısının kaldığı evde yangın çıktı

Fatih’te madde bağımlısı olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan şahsın evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ekipler tarafından sedye ile daireden çıkarılan ve girdiği şokun etkisiyle ambulanstan inen adam, yürüyerek eve geri döndü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Alişah Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ekipler yangın esnasında daire içerisinde kalan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Engin B.’yi sedye yardımıyla çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulans içerisinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Engin B., yaşadığı şokun etkisiyle ambulanstan inerek yanan dairesine geri döndü. Polis ekipleri tarafından tekrar çıkarılan Engin B. tekrar ambulansa bindirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırıldı.

"Psikolojik sorunları vardı"

Engin B.’nin komşusu Murat Menteşe, “Arkadaşın akli dengesi yerinde değil, bayadır psikolojik sorunları vardı. Kendi evini yakacak bir adam değildi ama niye böyle oldu? Devamlı uyuşturucu içiyordu. Galiba madde bağımlısı, evini kendi yaktığını sanmıyorum. Olabilir de bir şey diyemem, onun için kimsenin günahına girmek istemem ama uyuşturucu madde bağımlılığı var. Ailesinden ayrı, yalnız yaşıyordu. Yaşam tarzı zaten normal değildi. Baya yıkık dökük hayatı vardı“ dedi.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.