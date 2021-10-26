Fatih’teki çatı katı yangını mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul Fatih’te 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından dolayı paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokakta bulunan 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katında çıkan yangın kısa sürede binanın çatısını sardı. Binadan çıkan dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini evlerinden tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangından dolayı oluşan panikle mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.