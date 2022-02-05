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Feci kazada baba öldü, oğlu ağır yaralandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Feci kazada baba öldü, oğlu ağır yaralandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan otomobilde baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi girişinde meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden Cihangir Öztürk idaresindeki 34 UY 5224 otomobil, karşı yönden gelen Yalçın Ç. yönetimindeki 17 FH 993 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cihangir Öztürk ve yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Ç.Ö. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından baba ve oğlu ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Cihangir Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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