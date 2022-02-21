banner4556

Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı

banner4664

Büyükçekmece’de bir otomobil, yolcu indirmek için duran araca arkadan çarptı. Kazada vatandaşların bazıları kıl payı kurtulurken, bir kişi ise metrelerce havaya uçarak yaralandı. Yaşanan feci kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Feci kazadan arkadaşları kıl payı kurtuldu, o ise metrelerce havaya uçarak yaralandı
banner4582

Büyükçekmece’de bir otomobil, yolcu indirmek için duran araca arkadan çarptı. Kazada vatandaşların bazıları kıl payı kurtulurken, bir kişi ise metrelerce havaya uçarak yaralandı. Yaşanan feci kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam Büyükçekmece Albatros Sahil yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araç yol kenarında kısa süreli bekleme yaparak araçtakileri indirdiği sırada hızla gelen otomobil duramayarak araca arkadan çarptı. Hızla gelen otomobili son anda fark eden şahıslar kıl payı ölümden kurtulurken, yanlarında bulunan bir kişi ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin vatandaşların arasına daldığı anlar kamerada

Büyükçekmece’de yaşanan feci kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan vatandaşların indiği sırada arkadan gelen başka bir otomobilin önce park halindeki araca çarptığı, daha sonra da vatandaşların arasına daldığı görülüyor.

banner4336

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666