Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler’de gece saatlerinde kontrolünü kaybederek dükkana çarpan otomobilin alev alev yandı anlar ve otomobil içindekilerin kaçma anları kamerada.
Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktıŞimdi de, feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 kişinin kaçma anı ve otomobilin yanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yoldan geçtiği ve içerisinde bulunanların araçtan inerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ise, otomobilin alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.