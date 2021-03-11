‘Feminist Gece Yürüyüşü’ soruşturmasında 17 şüpheliye adli kontrol tedbiri

‘Feminist Gece Yürüyüşü’nde atılan sloganlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 13’ü yurtdışına çıkış, 4’ü ise yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüşü’nde’ slogan atan gruba ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 13’ü ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yurtdışına çıkış, 4’ü ise aynı suçtan yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öte yandan 18 yaşından küçük olan şüpheli, imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4’ü yurtdışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol, 13’ü ise imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.