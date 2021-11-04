Fenomen olmak uğruna ölümü göze alan çocuklar kamerada

Bursa’da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Bursa’da sosyal medya uygulamasında fenomen olmak için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu’nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Video çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi

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