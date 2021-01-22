Ferdane Kurt’un katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa’da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil Yar’ın tehdit, hakaret, yaralama gibi suçlardan 6 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Yar’ın emniyette verdiği ilk ifadesinde, “Alkol alıyorduk. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Öldürdüğümü biliyorum ama o an aklımda yok” şeklinde ifade verdiği ileri sürüldü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Eski eşi koruma altına alındıÖte yandan, Cemil Yar’ın olayı gerçekleştirip kayıplara karışmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısının Malatya’da yaşayan eski eşi hakkında tedbir amacıyla koruma kararı aldırdığı öğrenildi.