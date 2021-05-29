FETÖ bölge sorumlusu yakalandı

Ümraniye’de FETÖ bölge sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G. sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ bölge sorumlusu yakalandı
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Ümraniye’de FETÖ bölge sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G. sahte kimlikle yakalandı.

Ümraniye’de polis ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Hüseyin G. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinden Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Zanlının Bylock kullanıcısı olduğu, Ümraniye Yeşilvadi bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.
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