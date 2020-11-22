‘FETÖ soruşturmasında adınız geçti’ diye dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp ’FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti’ diyerek vatandaşları dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih’te meydana gelen 4 farklı dolandırıcılık olayı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin vatandaşları arayarak ’FETÖ soruşturmalarında isminiz geçti. Elinizdeki para ve ziynet eşyaları incelemek üzere evinize gelecek olan polis verin’ talimatı vererek dolandırdığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin para veya altın alacakları eve taksi ile geldiklerini belirleyerek,kamera görüntülerini inceledi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kişilerin Suriye uyruklu Alaa H. (30) ve Amir D. (32) oldukları tespit edildi. 19 Kasım günü şüphelileri yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda para ve ziynet eşyası ele geçirdi. Şüpheli Alaa H.’nin ’dolandırıcılık’ suçundan 2 ayrı aranma kaydı olduğu, 2019 yılında Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı olayda da aynı suçtan arandığı tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 17:13