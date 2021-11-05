FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı

Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ’nün "Mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul’da görevli vergi müfettişi U.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan U.A. Edirne’ye getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.